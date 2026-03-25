◇第98回選抜高校野球大会第6日2回戦中京大中京9―4帝京（2026年3月24日甲子園）4―4でタイブレークに入った延長10回無死満塁、中京大中京・田中大晴（3年）がこの日4安打目の左前適時打で勝ち越すと、以降も打線がつながり一挙5得点を奪った。2戦連続2桁の16安打、9得点の猛打で、前回出場の21年に続く8強入りを決め、選抜勝利数も最多を更新する通算60勝に伸ばした。「人生で一番いい瞬間を過ごしています」。1回戦