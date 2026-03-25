◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園）1回戦最後の一戦は、大阪桐蔭が熊本工を4―0で下して初戦を突破した。背番号10の川本晴大投手（2年）が被安打3の完封劇で貢献した。選抜大会での14奪三振は同校では23年前田悠伍（2回戦・敦賀気比戦）に並ぶ最多で、同校2年生が完封勝利を挙げたのは初めて。好選手を輩出し続ける名門に現れた1メートル92の「新怪物」が衝撃の甲子園デビュ