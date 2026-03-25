◇第98回選抜高校野球大会第6日・2回戦八戸学院光星5―4滋賀学園（2026年3月24日甲子園）「4番・DH」で出場した八戸学院光星の北口晃大主将（3年）は1安打を放ち、投げては5回からDHを解除して救援登板し、5イニングを4安打2失点で1点差で逃げ切った。19日の崇徳との1回戦は先発投手とDHを兼ねる「大谷ルール」で10回完投勝利を挙げた大黒柱は「疲労は全くなかった。（体力が）フルでいけたので良かったです」と頼もしか