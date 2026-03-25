ロックバンド「緑黄色社会」が、4月期の日本テレビドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」で主題歌を担当する。書き下ろしでタイトルは「章（しるし）」。♪あらすじにない余白を行こう――。心の思うままに行動することを応援する、春らしいアップテンポなロックナンバー。ベースの穴見真吾（28）が作曲、ボーカルの長屋晴子（30）が作詞を務めた。長屋は「大人だろうと関係ない。自分を一番に考え直す、そんなきっかけの曲