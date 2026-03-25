女優の森公美子（66）と彩風咲奈（36）が24日、東京・明治座でミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の公開稽古を行った。同タイトルでヒットした映画のミュージカル版で、森は14年の初演以来6度目の主演。前回公演で最後だと宣言していたが、同所での公演を打診され、出演を決意したという。「明治座大好きなんです。弁当とかサンドウィッチとか最高なんですよ！明治座いいなって思って、やることになり