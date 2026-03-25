◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦熊本工0―4大阪桐蔭（2026年3月24日甲子園）熊本工は大阪桐蔭・川本の前に14三振を喫して3安打零敗。19年ぶりの春1勝はお預けで、公立校は全て敗退となった。選抜の16強に公立校が1校も残らないのは初めて。6回2死まで無安打など、打線が沈黙。1メートル88の4番・井藤啓稀主将（3年）は無安打に「めっちゃ大きく感じた。動画以上に伸びがあって打てず悔しい」と唇をかんだ。先発し