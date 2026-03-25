◇第98回選抜高校野球大会第6日・2回戦帝京4―9中京大中京（2026年3月24日甲子園）帝京は0―4の5回に目代龍之介（2年）の左翼線2点二塁打などで同点としたが、タイブレークの延長10回に5点を失い8強入りを逃した。金田優哉監督は「（勝つなら）5対4と話していて9回まではプラン通り。でもまだ改善点が多い」とがっくり。昨秋東京都大会は4番で打率.458だった安藤丈二（3年）は、「1番・DH」で出場も3打数無安打、2四球