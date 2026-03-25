山梨学院の吉田洸二監督（56）は24日、兵庫県西宮市内で行われた練習後に取材対応した。前日に大会本部から左手首の骨折と発表されていた今秋ドラフト1位候補の右腕・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）の診断について、「左橈骨（とうこつ）遠位端骨折」と詳細を明かした。22日に勝利した長崎日大との1回戦には一塁手で出場し、5回の守備中に相手選手と交錯して左手首を痛めた。今大会の出場は絶望的となったが、26日の大垣