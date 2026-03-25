嵐の櫻井翔（44）が、4月20日スタートのフジテレビバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（月曜後8・00）のMCを務める。「VS嵐」以来、6年ぶりの同局レギュラー。東京・台場での収録に向け「再びレインボーブリッジを渡る日々にワクワクしています」と喜んでいる。それぞれ6人ずつのアイドルチームと芸人チームが、オリジナルのゲームで競い合うゲームバラエティー。櫻井は進行役だが、各チームの“助っ人”としてゲ