スマートフォンを見ながら、歩いたり、車を運転したりする「ながらスマホ」がなくならない。自転車の運転者に反則金を科す新制度の導入を機に、危険性を再認識したい。自転車に乗って交通違反をした１６歳以上に「青切符」を交付し、反則金を科す改正道路交通法が４月１日に施行される。スマホを見ながら自転車を運転すると、反則金は１万２０００円になる。自転車のながらスマホによる事故が目立っている。２０２４年は１１