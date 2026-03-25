歌手で俳優の中島健人が主演を務めるNHKドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（毎週火曜後10：00※4月28日スタート）より主題歌と新たな出演者が決定した。主題歌は藤井フミヤの歌う「ココロ」に決定した。【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人本作は北九州市・門司港にあるコンビニの超イケメン店長・志波三彦とワイルドな謎の男の、気になる2人がさまざまな無理難題を気分爽快に解決していく。現代