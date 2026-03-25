3月25日（水）の交通取締情報 ＜午前＞午前の交通取締情報はありません。 ＜午後＞県道・・・熊本市南区御幸木部（スピード違反）県道・・・阿蘇市内牧（交差点違反）国道266・・・上天草市大矢野町中（携帯電話・シートベルト） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行