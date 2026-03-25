［原発と福島］この地で＜２＞除染土を保管する中間貯蔵施設の用地が広がる中で、その墓地だけがぽつんと取り残されていた。東京電力福島第一原発から約２キロ北の福島県双葉町郡山地区。原発事故までここで暮らしていた住民らが先祖を弔ってきた共同墓地だ。３月１５日、避難生活を送る同県いわき市から車で約１時間かけてやってきた斉藤ハツエ（７８）が、２０２３年に８２歳で他界した夫・芳彦が眠る墓の前で語りかけた。「