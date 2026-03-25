【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会（１５か国）の非常任理事国バーレーンは、イランに事実上封鎖されているホルムズ海峡を航行する商業船舶の安全を確保するため、イランへの武力行使を認める決議案を理事国に提示した。複数の安保理筋が２３日、明らかにした。米国やアラブ諸国が支持しているが、ロシアと中国が拒否権を行使する可能性が高く、採択は困難との見方が強い。本紙が入手した決議案の草案によると、イ