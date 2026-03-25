アメリカのトランプ大統領が指名したマリン上院議員が国土安全保障長官に就任する人事を議会上院が承認しました。議会上院は23日、トランプ大統領から事実上更迭されたノーム氏の後任の国土安全保障長官にマリン上院議員が就任する人事案を賛成多数で可決しました。マリン氏はオクラホマ州選出の総合格闘技の元選手で、政権の看板政策の不法移民対策を担うことになります。前任のノーム氏は今年1月、ミネソタ州ミネアポリスで強硬