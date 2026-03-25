読売新聞社と公益財団法人「日本国際問題研究所」（ＪＩＩＡ、東京）は全国世論調査（郵送方式）を共同実施し、将来における日本の国のあり方などに関して国民の意識を探った。日本が今後どのような国を目指すべきだと思うかを聞いたところ、「世界トップレベルの治安を保つ国」の６２％が最多となった。世界各地で争いが絶えない中、平和で安心できる日常を望む日本人の意識は、世代を超えて共通している。質問は１８項目の選