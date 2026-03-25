綿布のブランド「三ツ桃」のマーク日清紡ホールディングスは繊維業界の実業家らが1907年、輸入に依存していた高級綿糸の製造を目的に現在の東京都中央区で日清紡績を設立したのが始まりだ。（共同通信＝出井隆裕記者）日本と清（現在の中国）を合わせた「日清」が進歩的なイメージの言葉として流行していたため社名に採用。設立の翌年には東京都江東区で外国製の最新設備をそろえた本社工場が操業を開始した。綿花から糸をつ