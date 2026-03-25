テレビ東京は4月12日午後6時30分から、高橋みなみがMCを務める大食い特番『最強大食い王決定戦2026春』を放送する。番組の準決勝に、かつて選手として大食い界を席巻した爆食女王・ギャル曽根がゲストで登場。ギャル曽根の『大食い王決定戦』の出演は、2017年5月14日放送『元祖！大食い王決定戦〜爆食女王 下剋上戦記〜』での解説出演以来、約9年ぶりとなる。【写真】「出たいなと思いました」大食い王に9年ぶりに出演するギャル