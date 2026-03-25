柔道のカナダ代表としてパリ五輪女子５７キロ級で金メダルに輝いた出口クリスタ（３０）と妹で５２キロ級のケリー（２７）が２４日、都内で会見を行い、現役引退を表明した。クリスタは「自分の意思で現役を退くことができることを幸せに思っている。柔道人生に満足できたから、ここが引き際なのかなと思った」と語った。長野県塩尻市で生まれ育ち、松商学園高から山梨学院大に進学。大学３年時からは父の母国であるカナダの代