歌手で俳優の森公美子さん、元宝塚歌劇団雪組トップスターの彩風咲奈さんが出演するミュージカル『天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜』の囲み取材が24日行われました。 【写真を見る】【 彩風咲奈 】宝塚退団後初ミュージカルで「男役の癖だよって言われることが出てしまった」先輩・森公美子からの言葉に涙「この作品を選んでくれたことに感謝」今回で6度目の上演となった本作は、主人公のデロリス役を森さ