俳優の齋藤潤（18）が7月期のテレビ朝日系「天幕のジャードゥーガル」（土曜後11・30）でテレビアニメの声優に初挑戦する。「プロの声優さんの中で作品に携わることはうれしくもあり、緊張がなくなることはありませんでした」と振り返るも「大切なことを学ばせていただいた現場」と充実感をにじませた。連載中の人気同名漫画が原作で、13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に元奴隷の少女が知識と知恵を武器に生き抜く姿を描く物