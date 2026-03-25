「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が、ノアのＯＺＡＷＡ（２９）を一刀両断した。ＢＵＳＨＩとＧＨＣタッグ王座を保持する内藤は、４月１２日の名古屋大会でＯＺＡＷＡ＆政岡純とのＶ３戦に臨む。２５日品川大会では前哨戦で初対決が実現するが、すでに心理戦が勃発中。内藤の得意技や決めゼリフを模倣するなど挑発を続けるＯＺＡＷＡへの思いとは――。今年からノアに参戦している内藤と、昨年