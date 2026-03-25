２年ぶりのセ・リーグ優勝を目指す巨人で、移籍２年目の田中将大投手（３７）が投手陣の大黒柱として大きな期待を集めている。今季の開幕ローテーションは顔ぶれが一新。山崎が故障離脱、戸郷は不調で二軍再調整となり、開幕投手はドラフト１位ルーキーの竹丸和幸投手（２４＝鷲宮製作所）が抜てきされた。３戦目もドラ３・山城京平投手（２２＝亜大）が有力視され、ローテはハワード、ウィットリー、則本と新戦力ばかりになる