ジュニアの５人組グループＡＣＥｅｓのデビューが現実味を帯びているという。同グループのメンバーは、３月１３日からスタートした嵐のラストツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６『ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ』」のバックダンサーを務めている。１６日のジュニアの公式ＸではＡＣＥｅｓの浮所飛貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤龍我や、７人組グループＡｍＢｉｔｉｏｕｓの真弓孟之、永岡蓮王、井上