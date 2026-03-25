BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部が展開するハズレなしのキャラクターくじ「⼀番くじ」は、昨年に引き続き佐久間⼤介を起⽤した新CM「プレイリスト」篇を2026年3⽉25⽇より公開する。また、TVCMも3⽉25⽇より全国で順次放映開始する。本CMでは、2025年に掲げた「⾒つかる、キミの⼀番! 」をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、さまざ