2024年秋からスタートしたコラボレーション【GU×rokh（ジーユー×ロク）】の春夏コレクションが、2026年3月27日（金）に発売。ということで、ひと足先にスタイリストの太田恵理さんがラインナップをチェック！ お気に入りアイテムを使って、コーディネートを披露してもらいました。 相反する要素やテイストを自分らしくアレンジできる12型がスタンバイ 今回のコレクションは、フェミニンで