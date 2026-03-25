女優の森公美子が２４日、東京・明治座で元宝塚トップスターで女優の彩風咲奈とダブル主演するミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シアター・アクト〜」（２５〜４月２１日、５月に大阪他で上演）の公開リハーサル前に囲み取材を行った。森はこの役を貫禄十分に演じ、今回で６回目だが、明治座は初めて。「前回でこの役は終わり、と思っていたが、明治座と聞き、出演を決めた。ここはお弁当、サンドイッチが最高。のぼり旗が