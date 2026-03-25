元宝塚トップスターで女優・彩風咲奈が２４日、東京・明治座で森公美子とダブル主演するミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シアター・アクト〜」（２５〜４月２１日、５月に大阪他で上演）の公開リハーサル前に囲み取材を行った。２０２４年退団後、初めてのミュージカル。森から「今回、稽古場で全体を通す回数が少なかった。少しこわさを感じる」と聞き、彩風は「私は何がこわいのかも分からず。まだ緊張感もなくフワフワし