歌手の藤井フミヤ（６３）がＮＨＫ総合の連続ドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（４月２８日スタート、火曜・後１０時）の主題歌「ココロ」を担当することが２４日、分かった。中島健人（３２）がコンビニの超イケメン店長を演じるヒューマンコメディー。さまざまな人が行き交うコンビニを舞台にした物語にちなみ、藤井は「人は誰かと出会うことで心と心がつながり世界が広がる。世界中の人たちが笑って踊っ