今年も鈴鹿4時間耐久ロードレースが開催されました。2024年を最後に44年の歴史に幕を閉じるとアナウンスされており、例年以上にドラマが生まれました。バリバリ伝説に影響を受けて、4耐に参戦することを夢見ていた香港のライダー・ジョンさんは、ドラマの主役の一人です。ジョンさんの最初で最後の4耐参戦をレポートします。 44年の歴史に幕を閉じるバイクの甲子園 鈴鹿4時間耐久ロードレ&