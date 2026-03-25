６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯に向けて、スポーツ報知では「世界一の景色へ」と題して、週１回（水曜日）の連載をスタートします。第１回は日本代表歴代３位の５０得点を挙げ、Ｗ杯３大会出場の岡崎慎司氏（３９）をドイツで独占インタビュー。２０２４年に現役を引退し、現在ドイツ６部バサラマインツで監督を務める岡崎氏が森保ジャパンへの期待と、将来、日本代表監督としてＷ杯優勝を目指すためのロ