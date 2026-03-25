嵐の櫻井翔（４４）が、フジテレビ系で４月２０日スタートのゲームバラエティー「真剣遊戯！ＴＨＥバトルＳＨＯＷ」（月曜・後８時）でＭＣを務めることが２４日、分かった。番組では、各６人で構成される「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティー軍」がオリジナルのゲームで真剣勝負する。櫻井にとって同局番組へのレギュラー出演は、２０２０年１２月まで放送された「ＶＳ嵐」以来。「時の経つ早さに驚いています。再びレイン