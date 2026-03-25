阪神・佐藤輝明内野手（２７）が２４日、２年連続の開幕弾に意欲を示した。２７日の巨人戦（東京Ｄ）で本塁打を放てば球団では１７、１８年の福留孝介以来７人目となる２年連続開幕アーチ。巨人の先発はドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）だが「もちろんね、一発目から打てれば最高じゃないですか」と真顔で予告した。昨年３月２８日の広島との開幕戦（マツダ）では初回に森下から１２球団最速となる先制１号２ランを放ち、藤川