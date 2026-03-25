◆ファーム・リーグ中日０―３DeNA（２４日・ナゴヤ球場）中日の金丸夢斗投手（２３）が２４日、登板が予想される本拠地開幕戦の３１日・巨人戦（バンテリンＤ）に向けて、万全を強調した。ファーム・リーグのＤｅＮＡ戦（ナゴヤ球場）に先発。５回５安打１失点、５奪三振と好投した。ＷＢＣに出場し、１６日に米マイアミから帰国。１９日にチームに合流する過密日程の中、開幕に間に合わせ、「出力も体の状態も問題ない」と手