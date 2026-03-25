１１日に支配下登録された阪神・嶋村麟士朗捕手が２４日、兵庫・西宮市の広田神社で必勝祈願を行った後、尼崎市の２軍施設・ＳＧＬでの１軍練習に合流した。２０日からの２軍ソフトバンク３連戦（タマスタ筑後）に出場していた。２７日の巨人との開幕戦（東京ドーム）が目前に迫るなか、幼き日の自身を感慨深げに思い返した。「小さいころは結構、見ていました。巨人ファンやったんで。地上波では巨人戦しかやっていなかったの