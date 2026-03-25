阪神・藤川球児監督が、新戦力を３人並べることが有力な巨人の開幕ローテーションについて言及した。２７日の開幕戦（東京ドーム）からドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）、楽天から移籍したハワード、同３位・山城（亜大）の順番で先発のマウンドに上がる可能性が高い。それでも、指揮官は「始まれば、タイガースというチームをつくり上げていく、じっくりとつくり上げていく、日々強くなっていくチームを目指す。あまり相手は