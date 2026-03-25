◆ファーム・リーグオリックス１―５阪神（２４日・京セラドーム大阪）ベネズエラ代表としてＷＢＣに出場したオリックスのアンドレス・マチャド投手が２７日の開幕戦から万全の活躍を宣言した。４回に登板し、世界一を決めた日本時間１８日の決勝・米国戦以来のマウンド。１回２安打１失点だったが、最速１５８キロで２三振を奪い「試したいこともあって、できた。コースの投げ分けを意識していたけど、思ったより球速も出てい