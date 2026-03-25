記事ポイント1980〜90年代の名車・名バイク19台を一堂に展示する企画展国内自動車・オートバイメーカー8社協力による初の四輪・二輪同時展示2026年4月10日から7月12日までトヨタ博物館にて開催 トヨタ博物館にて、1980〜90年代の日本のクルマとオートバイに焦点を当てた企画展が開催されます。車両開発を手がけた技術者たちの情熱と挑戦を、実車19台とともに紹介する内容となっています。 トヨタ博物館「熱狂を生む技術