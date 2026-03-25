◆ファーム・リーグオリックス１―５阪神（２４日・京セラドーム大阪）オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝ジャイアンツ＝が２４日、防御率０・００のまま開幕への準備を整えた。ファーム・リーグの阪神戦（京セラＤ）で調整登板し、２回２安打無失点。５三振を奪い、「全てを確認したかった。２イニング目は思った通りに投げられて良かった」と納得した。初回は無死一、二塁のスタート。「完璧にしよう