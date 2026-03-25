◆ファーム・リーグオリックス１―５阪神（２４日・京セラドーム大阪）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２４日、ファーム・リーグのオリックス戦（京セラＤ）に「５番・左翼」で出場し、岩崎から右前適時打を放った。２点を先制し、なお続く３回１死二塁の好機で１５０キロ直球を捉えた。「楽しかった。もっともっとああいう球を積極的にはじき返せるバッターになりたい」と力を込めた。右足の肉離れ