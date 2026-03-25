◆オープン戦ツインズ―レッドソックス（２４日・米フロリダ州フォートマイヤーズ＝リーヘルススポーツコンプレックス）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のツインズとのオープン戦に「３番・ＤＨ」で先発出場し３打数２安打１打点でオープン戦を終えた。第１打席は変化球を右翼線に二塁打。２回２死二塁では右腕ヒルカーのカッターを右翼前にはじき返すタイムリー。第３打席は一ゴロだった。６回から二塁にター