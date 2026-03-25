記事ポイント電車でドリフトや空中スタントを決めるトリックアクションレースゲーム2026年6月18日にSteam・PS5・Xbox・Nintendo Switch 2で配信Nintendo Switch 2とSteamで無料体験版を配信中 Game Source Entertainmentが、スペインのインディースタジオ「Undercoders」開発のトリックアクションレースゲーム『電車アタック(Denshattack!)』ダウンロード版の配信を発表しています。爆速の電車を操り、ドリフトや空中スタント