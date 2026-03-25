ブルージェイズは２４日（日本時間２５日）、ナインがキャンプを行っていたフロリダ州ダンイーデンから本拠地のカナダ・トロントに移動する様子を「Ｘ」（旧ツイッター）で紹介した。今季巨人から加入した岡本和真内野手（２９）は私服姿で笑顔を見せた写真が投稿され、日本語で「和真はトロントに来ることをとても楽しみにしてます！」とコメントが付け加えられた。すでにオープン戦の全日程を終えているブルージェイズは、