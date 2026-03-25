俳優齋藤潤（18）が、テレビ朝日系アニメ「天幕のジャードゥーガル」（7月スタート、土曜午後11時半）で、テレビアニメの声優に初挑戦することが24日、分かった。13世紀のモンゴル帝国の時代を舞台に、知識を武器に生きる少女を主人公にした作品。齋藤は、少女が仕える学者一家の息子で聡明（そうめい）なムハンマドを演じる。齋藤は「ムハンマドの声を務めさせていただきました。ムハンマドは主人公に大きな影響を与え、知識の価