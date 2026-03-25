第1子妊娠中のタレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が24日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。久しぶりに家族で過ごしたことを報告した。みちょぱは「久しぶりの家族でご飯した日」とつづり、「1月で30歳になったリアル兄」と、夫でタレントの大倉士門の後ろ姿の写真を投稿した。また、みちょぱの母・京子さんもインスタグラムのストーリーズで「息子と美優の旦那さん私の誕生日まとめてお祝い」と報告。