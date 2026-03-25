緑黄色社会の新曲「章」（しるし）が、女優の波瑠（34）と麻生久美子（47）がダブル主演する日本テレビ系「月夜行路−答えは名作の中に−」（4月8日開始）の主題歌に決定した。同ドラマのために書き下ろされた楽曲で、大人が子供のように、心のままに生きる勇気を肯定するメッセージが込められている。作詞はメンバーの長屋晴子（30）作曲は穴見真吾（28）が担当し、編曲にha−j氏を迎えて制作された。長屋はドラマの原作や台本を