嵐の櫻井翔（44）が、フジテレビ系ゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（4月20日開始、月曜午後8時）でMCを務めることが24日、分かった。かつて大人気番組「VS嵐」に出演していた櫻井が、同番組以来約6年ぶりに同局でレギュラー出演し、新たなバラエティーに挑戦する。アイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が各6人でチームを組み、瞬発力や集中力、知力が試されるオリジナルゲームで対戦する形式。櫻井はMCとして挑戦者