北海道・滝川警察署は2026年3月24日、脅迫の疑いで砂川市の無職の男（50）を逮捕しました。男は23日午後8時ごろ、自宅で「死ぬことより苦痛な罰を与え続ける」などと書いたメモやノートを76歳の母親に見せ、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、母親が警察署を訪れて被害を届け出たことで事件が発覚したということです。男は容疑を認めています。警察が男の動機や事件の経緯について、詳しく調べています。