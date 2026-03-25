2026年3月24日午後9時半ごろ、北海道富良野市で走行中の車がクマと衝突する事故がありました。事故があったのは、富良野市東山の国道38号です。午後9時50分ごろ、車の運転手から「車を運転中、クマとぶつかった」と警察に通報がありました。警察によりますと、車が国道を帯広方面に走っていたところ、急に道路に右側からクマが現れ、衝突したということです。クマは体長約1.5メートルで、車と衝突した後、そのまま元いた方へ