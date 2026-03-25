ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族で島根県を訪れたことを報告した。DAIGOは「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」とつづり、16日に島根県立美術館で開催された、NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に雨清水タエ役出演中の妻で女優の北川景子、雨清水三之丞役の板垣李光人のトークショーのために島根を訪れたとした。同ドラマにはDAIGO